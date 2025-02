Comunali Genova, nel Pd “start and stop” sul candidato. Gli iscritti: “Non possiamo perdere una città in questo modo”

Genova. “Ma si può perdere una città così?”. Un pensionato della Val Bisagno parla ad alta voce insieme ad altri cittadini, iscritti del Pd e non, arrivati nella sede della Croce Verde di San Gottardo nonostante la pioggia battente per ascoltare Andrea Orlando parlare di Skymetro ma anche per capire se il partito stia o meno uscendo dal pantano della ricerca del candidato sindaco del centrosinistra per le Comunali. C’è sconforto, rabbia, incredulità tra la base. Ma anche speranza: “Se si parte subito ce la possiamo ancora fare”.

All’appuntamento dell’associazione lanciata dall’ex ministro – Liguri, a testa alta – si presentano in tanti: c’è il segretario provinciale Simone D’Angelo, c’è Rossella D’Acqui – proposta come candidata da Linea Condivisa – insieme a Gianni Pastorino e Filippo Bruzzone, c’è Armando Sanna, mai uscito di scena dalla corsa alla candidatura, e poi Katia Piccardo, del comitato politico del Pd, e il referente del partito per la “Valbi”, Claudio Villa, gli altri consiglieri comunali Pd Patrone e Alfonso. Il pubblico li interroga: “Allora, ce la facciamo a trovare un nome?”. Le risposte si diversificano tra braccia allargate, sorrisi imbarazzati e affermazioni motivanti: “Dobbiamo farcela”.

» leggi tutto su www.genova24.it