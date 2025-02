Delfio Menicucci presenta “Il mio Puccini” al Circolo Fantoni dialogando con Giuseppe Bruno, direttore del Conservatorio

Parole e anche un po’ di musica al Circolo Fantoni (Galleria Adamello 31, La Spezia) con Delfio Menicucci, che giovedì 13 febbraio alle ore 18 presenta il suo libro Il mio Puccini dialogando con Giuseppe Bruno, direttore del Conservatorio della Spezia, dedicato proprio al grande compositore.

Il mio Puccini è un testo per tutti gli appassionati della musica di Puccini, scrutato da parte di chi ne è stato interprete.

È un testo che scandaglia tutte le sensazioni che Puccini provoca nei suoi interpreti, siano essi cantanti, direttori d’orchestra, registi e quant’altro, sino a renderli capaci di realizzare le giuste dimensioni della sua ineguagliata genialità.

Dal testo traspira l’amore di Menicucci per Puccini, che non è solo un atto di riconoscenza, ma un vero e proprio tributo al genio e un invito al lettore a riappropriarsi della bellezza della musica e del teatro del maestro lucchese.

L’autore

Delfio Menicucci si diploma in canto all’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca, sua città natale. Dopo aver studiato con maestri di prestigio internazionale come Leyla Gencer, Rodolfo Celletti, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, Carlo Bergonzi, Cathy Berberian e Rina Del Monaco (moglie di Mario del Monaco), perfeziona la tecnica Melocchi e crea il Metodo Menicucci, registrato con il marchio TdA® (Tecnica di Affondo). Ricopre molteplici incarichi in varie istituzioni musicali in ogni parte del mondo. Ha ricevuto, per meriti culturali, la “Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana”. È stato nominato Guest Professor alla “Normal University” di HaiKou (Cina), alla “Uazhong University” di WuHan (Cina) e Visiting Professor al Conservatorio di ShenYang (Cina). Recentemente è stato nominato Docente Onorario del conservatorio Xiao Zhuang di Nankino, dove tuttora svolge attività di insegnamento e ricerca.

