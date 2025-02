Futuro presidente dell’Autorità di sistema portuale, serve unità di intenti tra comunità portuale e politica

La strada era stata indicata già nelle scorse settimane, quando le forze politiche presenti in consiglio comunale, dopo aver approvato stranamente all’unanimità un documento indirizzato al presidente della Regione Marco Bucci contenente un secco “no, grazie” all’ipotesi di un’unica Authority portuale ligure, si erano espresse chiaramente a favore di un prossimo presidente dell’Autorità di sistema portuale che sia espressione del territorio.

La conferma è arrivata nei giorni scorsi anche da parte delle due parlamentari spezzine di centrodestra, la senatrice Stefania Pucciarelli e la deputata Maria Grazia Frijia, appartenenti rispettivamente al partito che dà le carte nella nomina dei presidenti della 14 Autorità di sistema senza guida, visto che la Lega esprime ministro dei Trasporti e viceministro con delega alla portualità, e al partito con più peso all’interno della maggioranza, sia a livello locale che a livello nazionale, ovvero Fratelli d’Italia. L’occasione è stata la riunione che si è svolta in Confindustria con i rappresentanti della comunità portuale e dei terminal spezzini, che si sono espressi senza mezzi termini a favore di un nome del territorio e dotato di competenza riconosciuta nel campo della portualità e della logistica.

Caratteristiche che sono state ben accolte sia da Pucciarelli che da Frijia, anche se quest’ultima ha avanzato la richiesta di ampliare il campo a una rosa di nomi indicati dalla comunità e da portare all’attenzione della politica romana. Il percorso è entrato nel vivo e tutti gli attori sono d’accordo sulla necessità di evitare che in Via del Molo arrivi un nome catapultato da Marte, sia perché le sfide da affrontare nell’immediato richiedono che il prossimo presidente si sappia muovere sin da subito all’interno della realtà portuale spezzina, sia perché la recente scottatura maturata con l’addio improvviso dell’ex presidente Mario Sommariva e con l’improvvisa emersione di problemi su problemi all’indomani dell’insediamento del commissario straordinario fa ritenere che sarebbe decisamente opportuna la nomina di qualcuno più attaccato al territorio e capace di rispondere delle sue scelte anche dopo la scadenza del mandato.

A quanto pare, però, non c’è piena condivisione sulle modalità di scelta della figura ideale.

Mantenendo presente che, in fin dei conti, la decisione sarà presa dal viceministro Edoardo Rixi e che le nomine saranno ragionevolmente individuate anche sulla base di equilibri che saranno anche nazionali, di certo non guasterebbe mostrarsi compatti, politica e mondo economico, nell’indicare un solo nome, nella speranza che attraversi senza veti l’esame di ministero e Regioni.

Lo richiede la situazione attuale del porto spezzino e il contesto all’interno del quale opera, tanto all’interno dei confini del Mar Ligure orientale, quanto all’esterno.

L'articolo Futuro presidente dell'Autorità di sistema portuale, serve unità di intenti tra comunità portuale e politica proviene da Città della Spezia.

