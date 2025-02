Giordano si scusa e si autosopende, ma il consiglio salta. Bucci: “Dimissioni sarebbero state bel segnale”

Dopo la bufera scatenatasi dalle sue parole che di fatto accostavano l’eventuale realizzazione di un termovalorizzatore ai forni crematori, sostenendo che “al centrodestra piace bruciare”, il consigliere regionale Stefano Giordano, capogruppo del Movimento cinque stelle, al rientro in aula seguuito a sospensione e conferenza capigrupppo, ha espresso le sue scuse e si è autosospeso dal consiglio. “Penso che nell’onestà intellettuale e nella trasparenza di ogni persona ci sia a volte anche il coraggio di chiedere scusa. Nella vita chiedere scusa penso sia un elemento imprescindibile”, ha detto l’esponente pentastellato. “La mia uscita, da cui mi dissocio, voleva in qualche modo stimolare, nel modo sbagliato. E’ qualcosa che non mi appartiene, probabilmente il fatto di non aver dormito stanotte e problemi familiari mi hanno causato uno stress personale che mi ha fatto parlare in modo inopportuno, ma vi garantisco che non c’era nessun tipo di parallelismo”, ha detto ancora, rilevando che le sue scuse vogliono essere “un gesto di unione”, aggiungendo: “Memore anche di quello che ha subito la mia famiglia, chiedo scusa a tutti”, comunicando poi la sua autosospensione, “un piccolo segno, anche di appianamento di quelli che potrebbero essere i rapporti nel prossimo futuro”, ha osservato, aggiungendo che “rimane l’amarezza perché quello che sto facendo ora vorrei fosse un metodo”.

“Con la sua autosospensione – così il presidente del consiglio, Stefano Balleari, alla fine dell’intervento di Giordano – mi ha anticipato: avrei chiesto io la sua sospensione per i lavori odierni”. Quindi l’uscita dall’aula del capogruppo M5S.

Subito dopo è stata affrontata un’interrogazione di Simone D’Angelo, con risposta dell’assessore Giacomo Giampedrone – e nelle parole di entrambi è tornata la fresca vicenda delle parole di Giordano -, quindi è intervenuta la consigliera Lilli Lauro, di Fratelli d’Italia, che, intervenendo sull’ordine dei lavori, ha detto: “Siamo veramente molto addolorati, capisco che in altri luoghi una scusa può essere accettata, anche un’uscita di scena momentanea, ma ci stanno arrivato messaggi da tutte le associazioni, sono veramente addolorate e non di maggioranza non ci vogliamo andare di mezzo per una situazione del genere. Quindi chiediamo un attimo per parlarci tra noi”. Richiesta di riunione di maggioranza accordata dal presidente Balleari e avversate dal consigliere di opposizione Gianni Pastorino: “Le parole di Giordano sono state gravi, ma la cosa ha un inizio e una fine, Giordano si è scusato di fronte a tutti, e credo le sue scuse siano state vere e sincere. A un certo punto un consesso di questo tipo, che è responsabile, continua a lavorare”, ha detto il capogruppo di Andrea Orlando presidente.

