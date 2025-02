Il Celle Varazze rimonta il Rivasamba portandosi a -1 dalla vetta, Righetti: “Partita da andarne fieri, dimostrato di essere squadra vera”

Celle Ligure. I suoi due gol hanno riacciuffato il Rivasamba, quello di Battaglia lo ha steso: Marco Righetti si gode una vittoria fondamentale per il suo Celle Varazze che ora mette a -1 il primo posto.

“Una partita strana dove loro hanno sfruttato le occasioni avute e sono andati in vantaggio di due gol – dichiara a fine partita -. Però abbiamo tenuto botta rimanendo sul pezzo fino alla fine riuscendo a ribaltarla. Una partita di cui andare fieri. Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera che nel momento di difficoltà non si disunisce. Oggi è il giusto premio per la mentalità che ci portiamo avanti da un bel po’ di partite”.

