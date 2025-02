Landini sconfitta mentre rivince la Golfo dei Poeti

La Landini Lerici continua a perdere e la Golfo dei Poeti a vincere, in estrema sintesi questo il bilancio della serata domenicale che ha visto impegnate una dopo l’altra entrambe le squadre del Progetto Golfo, al Palabiagini lericino. In Serie C sconfitta la Landini per 68-59 dalla co-capolista Amatori Savigliano. Coach Gabriele Ricci ha messo per l’occasione in campo…Sacchelli, Menicocci, Biaggini, Albanesi, Cozma, Oddone, Gaspani, Tripodi, Incitti, Poletto e capitan Putti. Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girona A della Conference Nord Ovest, era la 4.a giornata del girone di ritorno: Amici S. Mauro Torinese-Pallacanestro Vado 62-55, 5 Pari Torino-D. Bosco Li 98-72, Cus Torino-Area Pro2020 Piossasco 93-64, Granda College Cuneo-Cus Genova45-49, My Basket Ge-Abet Bra 65-64 e Us Livorno-Campus Piemonte To 72-68.

La conseguente classifica: Cus Torino e Amatori Savigliano punti 30, Cus Genova e Campus Piemonte 28, 5 Pari To 20, Us Livorno 18, Area Pro2020 Piossasco e Abet Bra 14, D. Bosco Livorno 12, Pallacanestro Vado e Amici S. Mauro T. 10, My Basket Ge, Granda College Cuneo, Gino Landini 8.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com