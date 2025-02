Lavagna: incidenti e cadute, raffica di soccorsi nel Tigullio

Stati febbrili, crisi respiratorie e cardiologiche. Una lunga fila di interventi medici che il 118 di Lavagna deve affrontare ogni giorno. Ma anche traumi dovuti a incidenti stradali e cadute accidentali. Quasi un caso all’ora. Fortunatamente il bollettino odierno non segna situazioni gravi.

Si inizia alle 7.30 circa con l’investimento di un pedone in corso Dante a Chiavari; è una dnna di 37 anni prima dichiarata in codice rosso per dinamica poi derubricato in giallo; la opaziente è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Cogorno; intervento della polizia municipale. Altro pedone investito un uomo di 70 anni in via Frantini a Rapallo; anche lui in codice rosso diventato poi giallo; arrivo del medico del 118, dei Volontari del soccorso di Rapallo, della polizia municipale. Anche lui trasferito al pronto di Lavagna.

