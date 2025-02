Marinella, il Comune cerca nuovi investitori per terminare i lavori. La diga soffolta si farà nel 2027

Genova. “Ad oggi le possibilità sono quelle di trovare un soggetto disposto ad un subingresso nella concessione oppure di rilevare le quote della società in liquidazione per portare nelle sue casse le risorse necessarie per proseguire. Per questo motivo l’amministrazione comunale inizierà a trovare nuovi investitori interessati”.

Con queste parole l’assessore all’Urbanista Mario Mascia ha risposto durante il Consiglio comunale odierno alle interrogazioni a risposta immediata arrivate dalle opposizioni sul tema della Marinella di Nervi, la cui società ad oggi titolare della concessione è stata posta in liquidazione giudiziale a causa di insolvenza, come anticipato da Genova24 la scorsa settimana.

