Meteo: temperature in lieve rialzo, ma giornata di piogge diffuse sulla Liguria

Liguria. Un nuovo impulso instabile sul bacino del Mediterraneo determinerà un nuovo peggioramento sulla nostra regione, con piogge diffuse e un lieve aumento delle temperature. Nevicate confinate al di sopra dei 1000 mt. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra tarda nottata e mattinata rovesci intermittenti andranno ad interessare il Genovesato e in secondo luogo gli estremi di regioni con precipitazioni deboli o al più moderate. Nel corso del pomeriggio precipitazioni in estensione a tutta la regione con possibili stacchi moderati/forti a partire dalle ore serali tra Genovesato e Spezzino, a causa di una possibile convergenza tra lo scirocco in risalita sul Levante e la tramontana in uscita dagli sbocchi vallivi Genovesi e Savonesi. Quota neve che si manterrà al di sopra dei 1200 mt. a Ponente e i 1400-1500 mt. a Levante (localmente più in basso con rovesci moderati/forti). Breve pausa precipitativa possibile sull’ Imperiese e Savonese Occidentale in serata.

