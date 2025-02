Pd a Ponzanelli: “Errore dei dipendenti? Una caduta di stile”

“Un sindaco che attribuisce pubblicamente la responsabilità di un ‘caso politico’ agli errori dei dipendenti, senza fare alcuna autocritica, denota purtroppo una grave mancanza di cultura delle istituzioni”. Così il Partito Democratico sarzanese che in una nota torna sulle affermazioni del sindaco Ponzanelli in merito alla discussa locandina utilizzata dal Comune per il Giorno del Ricordo. “Ci eravamo abituati alla pratica dello scaricabarile nei confronti degli avversari presenti e passati, a cui la giunta Ponzanelli continua ad addebitare colpe pur governando stabilmente da quasi sette anni. Oggi – si legge ancora – impariamo che se la colpa non può essere degli oppositori, allora è dei dipendenti. Solidarietà a chi è costretto a lavorare in queste condizioni, con il timore di essere chiamato in causa da una politica che si balocca con la propria irresponsabilità. Peccato, poiché il Giorno del Ricordo dovrebbe essere l’opportunità di riflettere sulla complessa vicenda del confine orientale nel dopoguerra, come raccomanda la legge istitutiva del 2004, con quella sobrietà e quella volontà di approfondimento storico evidentemente passata di moda. Vediamo soltanto la stessa superficialità e indisponibilità al confronto che questa Amministrazione ha dimostrato in molte pratiche amministrative”

