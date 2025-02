Ponte Morandi, in una mail del 2011 il dirigente Aspi preoccupato per possibili cavità nascoste nella pila 9

Genova. Il dubbio sulla presenza di una cavità in sommità dell’antenna della pila 9, come era già accaduto sulla pila 10 e sulla pila 11 del ponte Morandi, era stato evidenziato nel febbraio del 2011 in una mail inviata dall’allora responsabile del primo tronco di Aspi, Massimo Meliani, al responsabile Collaudi e controlli non distruttivi di Spea, Maurizio Ceneri. Come noto, la scoperta casuale, durante alcuni lavori di manutenzione, di un’enorme cavità sull’antenna della pila 11 aveva portato negli anni Novanta agli interventi di rinforzo di tutta la pila con la posa dei cavi esterni, e alcuni interventi di messa in sicurezza avevano riguardato la pila 10. Non così sulla 9, quella crollata il 14 agosto 2018.

Eppure, sostengono i periti Massimo Losa, Renzo Valentini e Giampaolo Rosati – sentiti questa mattina in aula alla ripresa del processo dopo il deposito dell’integrazione di perizia sulle cause – qualche dubbio doveva sorgere. Il dubbio cioè che problemi simili in fase di costruzione potessero essere sorti su tutti e tre gli stralli ‘gemelli’.

» leggi tutto su www.genova24.it