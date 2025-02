Rapallo: flussi turistici, la giunta approva la convenzione con Portofino, ‘Santa’ e Camogli

La giunta comunale di Rapallo ha approvato l’accordo con i Comuni di Portofino, Santa Margherita e Camogli circa l’affidamento a “Systematica, azienda milanese specializzata di comprovata capacità, lo studio per regolare i flussi turistici derivanti sia dall’arrivo di pullman turistici sia dai passeggeri delle navi da crociera. Levante News ne aveva parlato in sede di presentazione del progetto con una conferenza stampa, sia ieri spiegano che le navi da crociera arriveranno alla fonda anche davanti a Rapallo sbarcando i passeggeri al porto Carlo Riva. La diffrenza di tanti progetti del passato consiste nel fatto che le soluzioni venivano affidate a politici spesso impreparati ad affrontare tematiche tanto importanti e complesse, in alcuni casi propensi a favorire i propri territori a scapito di altri.

Di seguito la delibera della giunta.

