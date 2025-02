Regione Liguria e Belmond Academy insieme per la formazione di 30 nuove figure professionali nell’ospitalità e hotellerie di lusso

Liguria. Regione Liguria e ALFA, l’Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento, hanno approvato e finanziato il progetto di Belmond Academy, presentato dall’ente formativo Focus, volto a selezionare e formare 30 giovani che aspirano alla carriera nel settore dell’ospitalità e dell’hotellerie di lusso.

I corsi, con obbligo assunzionale a carico dell’azienda pari ad almeno il 60% degli idonei, sono completamente gratuiti e includono vitto e alloggio. Inizieranno a marzo e avranno una durata complessiva di 400 ore fra lezioni teoriche e stage, con la presenza di esperti del gruppo Belmond, leader mondiale nel settore dell’hotellerie di lusso, e dell’agenzia Focus. Verranno affrontate le tematiche fondamentali per l’inserimento di nuove figure professionali come commis di cucina, commis di sala e housekeeper, per tutte le location del gruppo a livello nazionale e internazionale.

