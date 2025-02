Sanremo, Regione Liguria predispone due treni extra per il rientro dal festival: ecco gli orari

Genova Due treni aggiuntivi, nel fine settimana clou del Festival di Sanremo 2025, dalla città dei fiori verso Genova nel pomeriggio di sabato 15 e domenica 16 febbraio. A richiedere a Trenitalia i due convogli extra Regione Liguria attraverso l’assessore ai Trasporti Marco Scajola.

“Ci aspettiamo un grandissimo afflusso di persone a Sanremo e nelle cittadine limitrofe nel weekend conclusivo del Festival – spiega l’assessore Scajola – Per questa ragione, come Regione Liguria, abbiamo voluto inserire due treni aggiuntivi che consentano a tanti cittadini e turisti di avere una soluzione in più per il proprio rientro a casa. Un’iniziativa certamente da sottolineare che abbiamo condiviso con Trenitalia. Riutilizzeremo e abbiamo già utilizzato la stessa metodologia in occasione di altri eventi di rilievo sul territorio ligure”.

