Savona. Disagi per oltre 40 famiglie savonesi a seguito dei lavori in atto per la messa in sicurezza del rio Molinero: nel corso delle attività nel cantiere sono stati tranciati per sbaglio dei cavi elettrici, mandato in tilt l’erogazione della corrente e della luce.

Secondo quanto appreso, coinvolti almeno due palazzi di via Buonarroti nel quartiere di Legino, rimasti senza energia elettrica.

» leggi tutto su www.ivg.it