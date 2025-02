Servizio civile con la Pubblica assistenza di Santo Stefano, cinque posti disponibili

La Pubblica assistenza Croce bianca di Santo Stefano Magra informa che ci sono cinque posti disponibili per svolgere il Servizio civile nazionale 2025 nell’associazione. L’opportunità riguarda i giovani tra i 18 e i 28 anni e prevede un anno di attività, 25 ore settimanali e una retribuzione mensile. Il bando scade il 18 febbraio (https://domandaonline.serviziocivile.it/)

“Grazie all’impegno dei ragazzi e delle ragazze del Dervizio civile il 2024 si è concluso con ottimi risultati, sia per quanto riguarda il numero dei servizi svolti che gli obiettivi raggiunti tutti insieme – dichiarano dalla Pa santostefanese – . Durante questo nuovo anno vogliamo poter fare ancora di più e ci serve il vostro aiuto, oltre a quello di tutta la popolazione di Santo Stefano Magra: il tesseramento 2025 è aperto ed è l’occasione ideale per poter sostenere le nostre attività. Bastano 10 euro all’anno per poter essere al nostro fianco. Se poi si ha un po’ di tempo libero, ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari: non solo emergenza in ambulanza, ma anche servizi di accompagnamento dialisi, visite ospedaliere, dimissioni e molto altro ancora. Ti aspettiamo in Croce Bianca a Santo Stefano Magra: sempre e ovunque in tuo aiuto!”.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0187/699252.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com