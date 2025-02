Sestri Levante, grosso pino crolla nel parcheggio vicino all’ospedale: colpite tre auto

Genova. Attimi di paura martedì pomeriggio nei pressi dell’ospedale di Sestri Levante per il crollo di un grosso pino nel parcheggio.

L’albero ha ceduto all’improvviso e si è abbattuto su tre auto parcheggiate. Nessuno è rimasto ferito, perché il parcheggio in quel momento era fortunatamente deserto.



Sul posto è intervenuta la polizia locale, i vigili del fuoco si occuperanno di mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’albero. Da chiarire le cause del cedimento, ma è altamente probabile che sia dovuto al maltempo.

