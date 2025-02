Sestri: pino domestico crolla su tre auto, nessuna persona coinvolta

Pini domestici che crollano improvvisamente. Una lunga catena. L’ultimo caso questa sera a Sestri Levante.

Dal sito facebook del Comune Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 febbraio, un pino è caduto nei pressi del parcheggio dell’ospedale di Sestri Levante: coinvolte tre auto in sosta, ma nessun ferito.

La Polizia Locale è già sul posto e si attende l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Aggiornamento ore 19:30

In azione due squadre dei vigili del fuoco impegnate nel taglio dei rami e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche il sindaco Francesco Solinas e una ditta incaricata dal Comune che sta verificando le ragioni dell’anomalo ribaltamento della zolla. Domani è programmato un sopralluogo tecnico per ulteriori verifiche.

