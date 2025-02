Socre dona un pulmino per il progetto “Dopo di noi” delle Querce di Mamre

Genova. Si svolgerà il prossimo venerdì 21 febbraio la festa di inaugurazione del nuovo pulmino donato da So.Crem a Le Querce di Mamre, associazione di volontariato che si occupa di inclusione sociale e della ricerca del benessere per e con persone con disabilità.

Un sodalizio che lavora soprattutto sul versante del “dopo di noi” e sulla ricerca dell’autonomia e dello “stare bene al mondo”. L’associazione si trova in Via Sirtori 32, in zona Quarto. È qui che alle 16 ci sarà il taglio del nastro. Proprio in via Sirtori si trova una delle due case accoglienza del progetto “Dio di Noi”; l’altra si trova a Due Ponti in Val Trebbia.

