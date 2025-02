Sovrapposizione consorzi, sul sito del Comune di Aulla i moduli per chiedere il rimborso

Il Comune di Aulla fa sapere che da oggi sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale (a questo link) i moduli per la richiesta di rimborso del contributo versato al Consorzio di Bonifica dal 2016 al 2023 dagli abitanti residenti nelle aree servite dall’errata ‘sovrapposizione cartografica’ tra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e i due consorzi interregionali del Canale Lunense e di Albiano-Ceparana. Un errore che aveva determinato una doppia richiesta di versamento del contributo sia da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sia da uno dei due consorzi interregionali, a seconda della zona di influenza. Il modulo può essere compilato e rispedito a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: catasto@cbtoscananord.it

Oppure lo si può consegnare all’ufficio di Aulla in via Gandhi, 8 nel giorno di venerdi.

Si ricorda di allegare la copia di un documento di identità.

L’annosa questione della sovrapposizione tecnica e operativa, vicenda nata a seguito della riforma dei Consorzi, ha trovato in questi giorni positiva conclusione. Già all’inizio del 2024 la Regione Toscana aveva provveduto a una modifica di quello che era un mero errore di rappresentazione cartografica; poi, a seguito di ulteriori richieste avanzate dall’amministrazione comunale aullese unitamente al Consorzio di Bonifica Toscana Nord, è arrivato in questi giorni il chiarimento definitivo: non esiste più una ‘sovrapposizione’ fra le aree di competenza dei consorzi. E’ dunque possibile eliminare dal perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord tutte le proprietà immobiliari ricadenti nell’area di competenza dei consorzi interregionali a partire dal 2016 in poi e che il consorzio può dare avvio all’annullamento di tutte le richieste di contributo dal 2016 al 2023.

