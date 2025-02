Termovalorizzatore, Casella in Consiglio regionale: “Se la giunta Bucci andrà avanti scenderemo in piazza”

Liguria. “Non siamo soddisfatti per le scelte della giunta Bucci sul termovalorizzatore. Ci sembra sempre più chiaro l’obiettivo di realizzarlo in provincia di Savona. Torneremo a chiedere spiegazioni in quest’aula, sperando di avere indicazioni più concrete di oggi. Se sarà necessario, ci rivedremo nelle piazze dei territori dove volete realizzare quest’opera. Manifestare pacificamente il dissenso è un diritto di tutti i cittadini e il territorio savonese lo ha già fatto in maniera molto chiara col rigassificatore”.

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha concluso così l’interrogazione di questa mattina contro l’ipotesi di realizzare un termovalorizzatore.

