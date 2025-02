Una targa in memoria di padre Mauro, il compianto cappellano del San Martino

Genova. Il Consiglio regionale della Liguria, su proposta del presidente Stefano Balleari, al termine della seduta odierna, ha approvato un ordine del giorno che impegna il presidente Bucci e la giunta regionale ad attivarsi, di concerto con la dirigenza ospedaliera del San Martino, “affinché venga apposta, all’interno della struttura ospedaliera una targa in memoria di padre Mauro, a testimonianza del suo impegno e della sua dedizione al prossimo, sia dal punto di vista umano che spirituale“.

Per il presidente Balleari si tratta di “un atto doveroso e giusto, in ricordo del suo operato, affinché le sua figura possa riecheggiare a perenne memoria in quei luoghi in cui ha dato tutto se stesso per alleviare le sofferenze”.

» leggi tutto su www.genova24.it