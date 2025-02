Uno squalificato nel Modena che affronterà lo Spezia

Sono otto i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si tratta di Rasmussen e Rus del Pisa, Pierobon e Floriani della Juve Stabia, Mazzocchi del Cosenza, Folino della Cremonese, Ciofi del Cesena e Battistella del Modena che dunque salterà la partita del Braglia contro lo Spezia. Fra i club multa da 10mila euro per la Juve Stabia in seguito agli sputi che hanno raggiunto un Assistente di gara mentre Bari e Cosenza sono state sanzionate con 2.500 euro e la Reggiana con 1.500. Fra gli allenatori infine stop di un turno per Musso del Cittadella e Viali della Reggiana mentre il dirigente del Pisa Vannucchi è stato punito con due partite di squalifica.

