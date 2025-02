Ad Ameglia due giorni dedicati alla potatura dell’olivo

Nei giorni 7 e 8 marzo 2025 si terrà ad Ameglia il Corso Base di Potatura dell’Olivo e Gestione dell’Oliveto, organizzato dalla Scuola Potatura Olivo e dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, con il patrocinio del Comune di Ameglia. La Scuola Potatura Olivo, diretta da Giorgio Pannelli, uno dei massimi esperti italiani di olivicoltura con oltre 35 anni di esperienza nella ricerca universitaria e sul campo, promuove la formazione in olivicoltura, valorizzando anche gli aspetti culturali, socio-economici e territoriali della disciplina. Il corso si articola in due parti: una parte teorica, che si svolgerà presso l’ex Scuola di Montemarcello e una parte pratica, che avrà luogo in un oliveto della zona rivolto sia agli hobbisti che ai professionisti desiderosi di aggiornarsi sulle tecniche moderne, il corso approfondirà gli aspetti anatomici e fisiologici dell’olivo e il suo rapporto con il territorio e l’ambiente. Il docente del corso sarà Filippo Lo Nobile, vicedirettore della Scuola Potatura Olivo.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di riproporre ad Ameglia un corso di potatura dell’olivo, dopo il successo dello scorso anno”, dichiara la vicesindaco Fontana. “Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’olivo come elemento identitario del nostro territorio. Nel promontorio del Caprione si contano migliaia di piante, molte delle quali in stato di abbandono, con conseguenze disastrose. Riavvicinare i privati all’olivicoltura è un passo fondamentale per la valorizzazione di questa pianta, oggi messa a dura prova dai cambiamenti climatici e da nuove malattie come la Cecidomia, che sta colpendo duramente gli oliveti locali.” “Anche quest’anno – aggiunge l’assessore Cervia – sarà fondamentale il supporto logistico e organizzativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Inoltre, la Cooperativa di Comunità Verde Mare, che ha ottenuto la gestione della Batteria Chiodo, offrirà ai corsisti un servizio di ristorazione, anticipando così l’apertura ufficiale della struttura. Questo rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra le realtà produttive e associative locali.” Un’opportunità unica per chi vuole approfondire le tecniche di potatura e contribuire alla salvaguardia del paesaggio olivicolo di Ameglia.

