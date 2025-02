Apprendistato professionalizzante: dalla Regione 3 milioni per l’offerta formativa pubblica

Liguria. Regione Liguria ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare l’offerta formativa pubblica in materia di apprendistato professionalizzante, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. La misura è incentrata sulla realizzazione di corsi erogati da ben 57 organismi di formazione sulla base di moduli da 40 ore e previsti dai contratti di apprendistato.

“La nostra offerta formativa, in linea con le disposizioni nazionali, è dedicata alle competenze di base e trasversali previste per l’apprendistato, che spaziano dall’organizzazione del lavoro alla sicurezza, dalle lingue straniere all’informatica alle competenze relazionali – spiega l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro. – queste nuove risorse ci consentono di lavorare in continuità con quanto fatto nell’ultimo anno, nell’ottica di un programma regionale che ha reso ancora più efficiente e puntuale l’inserimento degli apprendisti e il completamento delle attività formative”.

