Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici per il triennio 2025-2027

Approvato questa mattina in giunta il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici per il triennio 2025-2027, con interventi anche a carattere d’urgenza. Il piano prevede la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, garantendo maggiore efficienza, rapidità e coordinamento nelle attività di manutenzione Con un investimento complessivo di 2.010.000 euro, il Comune potrà stipulare contratti fino a 500.000 euro ciascuno, assicurando interventi tempestivi per la sicurezza e la piena funzionalità degli edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole. Questa scelta permette di superare la frammentazione delle procedure amministrative, ottimizzando le risorse e garantendo una gestione più efficace delle necessità del territorio. Gli interventi interesseranno un numero significativo di edifici su cui l’amministrazione ha posto particolare attenzione. Di seguito, in particolare, gli istituti scolastici oggetto dell’accordo:

Strutture Comunali a Gestione Diretta

