Comitati: “Senza infrastrutture di supporto la bretella Ceparana-Santo Stefano non potrà svolgere funzione per cui è stata progettata”

“La prossima apertura al traffico a fine anno 2025 della bretella Ceparana – Santo Stefano di Magra, in assenza delle indispensabili infrastrutture di supporto, non potrà svolgere la funzione per cui è stata progettata: quella di ripartire su più arterie stradali il traffico collegato alla viabilità della piana di Ceparana e della zona industriale di Albiano Magra senza interessare i centri abitati dei due paesi”. Lo si legge in un intervento dei comitati “Due fiumi”, della piana ceparanese, e “No rampe A15”, di Albiano.

“Pertanto, con l’apertura al traffico del viadotto – proseguono i due comitati -, il traffico che insiste attualmente sulle strade della piana di Ceparana, composto da 30.000 automezzi/die di cui circa il 20% costituito da automezzi pesanti a cui si dovranno aggiungere gli automezzi diretti all’area industriale di Albiano Magra destinata, con l’apertura del viadotto, a divenire il naturale ampliamento del retroporto di Santo Stefano di Magra, si riverserà nelle strade infra cittadine di Ceparana ed Albiano Magra. Invitiamo i decisori ad adottare il metodo della concertazione tra i diversi interlocutori, metodica già adottata nei nostri territori (apertura casello autostrada A12, calendarizzazione lavori sul ponte della S. S. 330 dopo la realizzazione della rotatoria di Bottagna). Nella fattispecie, la concertazione dovrà essere adottata per superare la frammentazione di competenze (Anas, Provincia, Regione, nuova concessionaria A12) presenti e per predisporre un piano progettuale per la realizzazione delle infrastrutture a supporto del viadotto comprensivo di costi, finanziamenti relativi, tempi di realizzazione. Solo così potremmo evitare che i nostri centri abitati siano invasi da una notevole mole di traffico, aumentando l’inquinamento e la pericolosità delle nostre strade”.

In merito i gruppi hanno inoltre lanciato una petizione online, a questo link.

