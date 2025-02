Genova. Compatti e pronti alla sfida. Con una fotografia il centrodestra nazionale comunica a Genova di essere pronto, anche con l’ufficiale investitura romana, a partire con la campagna elettorale per le elezioni comunali della prossima primavera.

Pietro Piciocchi è confermato come candidato sindaco per la coalizione, si legge in un post del viceministro Edoardo Rixi (Lega) pubblicato sui social al termine della riunione per definire le strategie della campagna.

» leggi tutto su www.genova24.it