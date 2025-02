Dall’impegno di Autorità di bacino e Canale Lunense nasce la nuova ‘Alleanza per il fiume’

Nasce la nuova ‘Alleanza per il fiume’ con l’obiettivo principale di ripulire il Magra e i canali del territorio spezzino dai rifiuti e dalla plastica, grazie anche ai fondi della legge ‘Salva Mare’ del Ministero dell’Ambiente, con un contributo di 24mila euro. L’iniziativa è al centro di un accordo di collaborazione siglato oggi, mercoledì 12 febbraio, a Sarzana, tra l’Autorità di Bacino del distretto dell’Appennino Settentrionale, rappresentata dal Segretario Generale Gaia Checcucci, e il Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense, presente con il presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani. ‘Alleanza per il fiume’ organizza giornate di raccolta rifiuti, con focus sulla plastica, e iniziative di sensibilizzazione per giovani e studenti lungo i corsi d’acqua della provincia della Spezia.

Inoltre, potenzia i progetti di educazione ambientale su biodiversità e qualità delle acque, cambiamento climatico e siccità, sicurezza idraulica e gestione del rischio idrogeologico, coinvolgendo il Consorzio e le amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa. Il segretario Gaia Checcucci pone l’accento sul ruolo chiave del Canale Lunense nella raccolta della plastica e nelle iniziative ambientali in un quadro di gestione integrata delle risorse idriche, a tutela del territorio e dello sviluppo sostenibile e nell’ambito di un legame rinnovato dalla recente disponibilità del Consorzio ad ospitare ancora la sede dell’Autorità di Bacino nella propria palazzina di via Paci 2, a Sarzana. “Restano ancora due anni per l’attuazione del programma sperimentale della legge ‘Salva Mare’, approvato dal Ministero lo scorso settembre – sottolinea Gaia Checcucci –. È fondamentale promuovere anche in Liguria le migliori pratiche nella tutela e gestione delle acque, nella sicurezza e nella lotta all’inquinamento da macro e microplastiche, adottando una visione integrata a livello di bacino.” E prosegue: “Abbiamo sottoscritto questa ‘Alleanza per i fiumi e per il mare’, la settima a livello distrettuale, coinvolgendo il Consorzio Canale Lunense, che in passato ha già portato avanti iniziative in linea con la legge e che nel 2025 sarà nuovamente coinvolto nella pulizia del Magra e di altri corsi d’acqua spezzini.”

