Filosofi web

“La filosofia è scandalo in quanto pensiero libero e irrispettoso, ne consegue che, se lo faccio con competenza, non esistono censure alle critiche più severe anche se rivolte alle più alte autorità accademiche, è proprio il diritto alla più assoluta possibilità di iconoclasta espressione che riconosco anche nella rete, ma credo sia indispensabile distinguere la critica finalizzata al facile conseguimento di qualche like da quella del competente capace di offrire un effettivo contributo originale. Resta il problema di stabilire la differenza tra arroganza, supponenza e competenza, il tragico è che nella rete questo è determinato dal numero di like”. Come sempre l’amico Gershom Freeman affonda con feroce chiarezza l’acuminato punteruolo del suo pensiero nel cuore del problema, mi permetto di aggiungere che la questione sta velocemente scivolando su un piano inclinato generato dal dislivello tra l’accelerazione della ricerca tecnologica, che sviluppa sempre più efficienti mezzi della nuova comunicazione, e la competenza degli utilizzatori della medesima, che mi appaiono sempre più succubi dei mezzi stessi. Il numero esponenzialmente crescente degli utenti della rete, l’omologazione degli impieghi organizzati dagli algoritmi, l’ingresso dirompente dell’intelligenza artificiale, il depauperamento culturale di enormi masse di adepti, la globalizzazione sempre più capillare, tutto concorre alla determinazione di una situazione che sembra difficilmente comprensibile anche da parte di antropologi e sociologi specializzati sull’argomento. A questo proposito il filosofo Mario Perniola (1941-2018), nel suo saggio “Contro la comunicazione”, scrive: “Lo scopo della comunicazione è favorire l’annullamento di ogni certezza e prendere atto di una trasformazione antropologica che ha mutato il pubblico in una specie di tabula rasa estremamente sensibile e ricettiva, ma incapace di trattenere ciò che è scritto su di essa oltre il momento della ricezione e della trasmissione”.

Sono estremamente critico nei confronti degli effetti che i social, la rete, il web producono soprattutto sulle nuove generazioni, ma credo possa essere utile a una più chiarificatrice riflessione sul fenomeno una sorta di ribaltamento prospettico, intendo cioè porre la tradizionale domanda rovesciandola: l’impoverimento culturale ed etico imputato ai mezzi non è forse da ricercarsi nei suoi utilizzatori? Insomma, forse la causa non è il mezzo ma il livello di chi lo impiega, se così fosse il problema andrebbe affrontato non demonizzando lo strumento ma riflettendo sulle ragioni che inducono a un simile impoverimento l’utilizzatore, meglio, la massa informe degli utilizzatori. Mi sembra si tratti di un esempio paradigmatico di quello che Roman Jakobson ha definito come comunicazione fàtica, cioè quella forma comunicativa nella quale il contenuto diviene irrilevante al confronto del ruolo e della struttura del canale. Può essere utile alla comprensione della prospettiva che suggerisco il concetto espresso dallo psicologo James Gibson con il termine affordance che potremmo tradurre come, versione liberissima e personale, “suggerimento all’utilizzo”, insomma, se vedo un bicchiere non faccio fatica a pensare di impiegarlo per bere, ma lo stesso potrebbe accadere a un aborigeno australiano al cospetto di un posacenere mentre per un occidentale il fraintendimento sarebbe impossibile. Ebbene, qual è l’affordance di un social? Mi sembra evidente che il senso, la ragion d’essere, l’impiego di un mezzo sia anche espressione del soggetto che lo usa e del contesto culturale all’interno del quale si consuma la relazione tra mezzo e utilizzatore; a questo punto il rovesciamento prospettato mi sembra adeguatamente motivato.

