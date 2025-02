Fontanabuona: “Tunnel, via libera dal ministero; Mit chiede subito conferenza servizi

Dall’ufficio stampa della Lega – Salvini“Un passo avanti decisivo per il collegamento tra la Val Fontanabuona e l’autostrada A12. Il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole sull’opera, confermando l’importanza strategica dell’infrastruttura per il territorio. A seguito di questo via libera, in un incontro al Mit abbiamo chiesto ad Aspi di avviare la conferenza di servizi, un passaggio fondamentale per accelerare l’iter e di un progetto atteso da cittadini e imprese. Nel corso dell’incontro, abbiamo parlato anche del casello di Busalla per arrivare soluzioni sempre meno impattanti sul territorio.”

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

