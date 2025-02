Giornata cardiopatie congenite, a Recco l’aiuola di via Assereto si colora di rosso

Recco. Anche Recco aderisce alla Giornata Nazionale sulle Cardiopatie Congenite illuminando di rosso l’aiuola delle piante grasse di fronte alla Pro Loco e l’adiacente ponte in via Biagio Assereto.

Venerdì 14 febbraio si accendono i riflettori per promuovere l’attenzione e informare su malformazioni, anomalie e disturbi cardiovascolari presenti in chi ne è affetto dalla nascita. In Italia sono 8-10 i neonati su 1000 che nascono con una malformazione cardiaca, pari a circa 4000 bambini all’anno. Si tratta di malformazioni cardiache che hanno un grosso impatto sulla vita. Considerato che grazie ai progressi della medicina, anche il numero degli adulti cresciuti con una cardiopatia congenita, detti Guch (Grown Up Congenital Heart) è in continua crescita.

