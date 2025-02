Il leccese Pezzuto arbitro di Modena-Spezia

Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce l’arbitro che sabato pomeriggio arbitrerà la sfida tra il Modena e lo Spezia di Luca D’Angelo. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Margani e Arace, con Djurdjevic quarto ufficiale. Al VAR Antonio Di Martino della sezione di Teramo, assistito dall’AVAR Paganessi.

Pezzuto ritrova lo Spezia ad un mese dall’ultima volta, quando fischiò la partita del Picco tra le Aquile e la Juve Stabia. Si tratta del diciannovesimo incroci tra l’arbitro pugliese e lo Spezia, tra le squadre più dirette in carriera. Terza stagionale con lo Spezia invece per il VAR Di Martino, già in cabina di regia nel pareggio contro la Cremonese e nel ko del Barbera contro il Palermo.

