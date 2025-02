L’Arci di Castelnuovo “si illumina di meno” tra swap party laboratori per bambini e aperitivo a lume di candela

Tre le iniziative organizzate dall’Arci del centro storico di Castelnuovo Magra in occasione della Giornata Nazionale per il Risparmio Energetico e per gli Stili di Vita Sostenibili (Mi Illumino di Meno). Domenica 16 febbraio, infatti, il circolo propone un calendario di eventi, a partire dalla mattina, adatti a grandi e piccini e improntati alla promozione di uno stile di vita sostenibile. Tutte le iniziative si terranno nella sede del circolo, in piazza Querciola e saranno riservate ai soci Arci.

Dalle 10 alle 12:30: “Swap Party – scambia i tuoi vestiti usati”! (si possono portare fino a 3 capi puliti e in buono stato, no scarpe, intimo e accessori). Per informazioni 3338452205

Ore 15:30: “costruisci la tua lanterna” – laboratorio gratuito per bambini (4-9 anni) con prenotazione obbligatoria al 347 662 3328. Età consigliata 4-9 anni

Ore 18:30 – Aperitivo a lume di candela – Su prenotazione al 339 6035706 possibilità di cenare con focacce.