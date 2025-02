Lettere/ “A Rapallo non sopporto due cose: zanzare e deiezioni canine”

Da Marco Cozzi

Vorrei cortesemente fare una supplica all’ Amm.ne Comunale di Rapallo affinché provveda, con multe salate e controlli quotidiani , a migliorare l’igiene pubblica cittadina. Purtroppo sono costretto, ormai da diversi anni, a camminare sovente giù dai marciapiedi, col rischio poi di essere investito, a causa delle numerosissime cacche di cane che li infestano e che i proprietari non raccolgono. I cassonetti della raccolta differenziata poi sono sempre stracolmi e spesso si fa fatica a trovarne uno libero, in specie nei week-end, col risultato che taluni buttino per terra la loro rumenta. Per non dire poi di quegli incivili che non fanno mai la raccolta differenziata e conferiscono a caso nei bidoni (ho visto una volta una donna buttare con nonchalance le deiezioni del suo cane dentro al raccoglitore del vetro). Poi sarebbe utilissimo ripristinare il vecchio servizio di disinfestazione notturno delle zanzare, dato che un tempo, grazie a ciò, ce n’erano davvero poche in giro. Ora, pure con le zanzariere abbassate, queste trovano la maniera di entrare in casa e non farti più dormire per gran parte dell’anno, complice anche il cambio climatico.

Personalmente ho votato come Sindaco la Sig.ra Ricci, proprio perché, nel suo programma elettorale aveva promesso severi controlli ed iniziative per una maggiore igiene ambientale e spero quindi che ciò avvenga presto perché i tanti cittadini virtuosi di Rapallo non solo se lo auspicano ma anche se lo meritano.

