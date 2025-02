L’inchiesta per corruzione e il Palio, Frijia: “Vige il principio di innocenza e il Comune non può intervenire nella composizione del Comitato delle borgate”

“Condivido appieno che il Palio rappresenti un’eccellenza del nostro territorio e simbolo della cultura marinara del nostro Golfo e sono certa che come tale vada tutelato, preservato ed aiutato a vivere ampliando la sua importanza anche a livello internazionale,” ha dichiarato l’altra sera l’assessore al Palio, Maria Grazia Frijia, rispondendo al question time presentato in consiglio comunale dai consiglieri del Partito democratico che chiedevano quale fosse l’opinione dell’amministrazione rispetto al coinvolgimento del Comitato delle borgate nell’inchiesta per corruzione che ha portato all’arresto e alle dimissioni del capo di gabinetto della Regione ed ex sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani. Gli interrogativi sull’impatto dell’inchiesta sulle tangenti liguri sul Palio del Golfo, specialmente in occasione del centesimo anniversario della manifestazione, sono stati posti, nello specifico dai consiglieri Martina Giannetti, Viviana Cattani, Marco Raffaelli e Piera Sommovigo, anche in considerazione del finanziamento di 120mila euro erogato dal Comune per l’organizzazione della manifestazione.

L’assessore, rispondendo più direttamente alle questioni legali sollevate dai dem, ha inoltre richiamato il principio di presunzione di innocenza sancito dall’articolo 27 della Costituzione, affermando che l’amministrazione comunale non può interferire con il procedimento giudiziario in corso né esprimere valutazioni premature. “Memore che principio cardine dell’ordinamento sia quello di presunzione di non colpevolezza, l’amministrazione comunale non può che attendere il lavoro della magistratura, senza addentrarsi in pronostici giudiziari che non competono all’ente.”

