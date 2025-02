Minaccia di morte la ex fidanzata e prende la porta di casa e calci: stalker arrestato a Molassana

Genova. Un 42nne italiano, pluripregiudicato è stato arrestato ieri pomeriggio dalle volanti della polizia per stalking. L’uomo, considerato dagli investigatori un soggetto violento, era già stato ammonito dal Questore per questi comportamenti persecutori, ma è stato trovato davanti all’abitazione della ex fidanzata nel quartiere di Molassana.

E’ stata la donna a chiamare il 112, spaventata perché il suo ex, che non si è mai arreso alla fine della loro relazione, si era presentato presso la sua abitazione colpendo con calci e pugni la porta d’ingresso e minacciandola di morte.

» leggi tutto su www.genova24.it