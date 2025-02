Modifiche alla raccolta rifiuti, al via a Bolano ciclo di incontri informativi

Il servizio Ambiente e Decoro urbano del Comune di Bolano informa che a decorrere dal prossimo 1° aprile, dopo un periodo transitorio di sperimentazione, nel comune diverrà obbligatorio il rispetto delle nuove modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani e saranno in vigore le nuove norme relative alla tariffa puntuale.

Per permettere a tutti gli utenti di avere una corretta e approfondita informativa sul funzionamento e la consegna dei nuovi mastelli, si svolgeranno una serie di incontri, il primo dei quali giovedì 13 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Auditorium della Cittadella degli studi, in Via dei Castagni 10 a Ceparana.

Agli incontri saranno presenti sia rappresentanti del Comune di Bolano sia i tecnici di Acam Ambiente, gestore del servizio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

