Moneglia: brutta caduta di anziano in codice rosso con Drago al San Martino

Un ottantenne è caduto nella propria abitazione in località San Saturnino a Moneglia. L’allarme è scattato in tarda mattinata e sul posto sono occorsi il medico del 118 e i militi della locale pubblica assistenza. L’uomo, politraumatizzato è apparso grave ed è stato stabilizzato. Per accorciare i tempi, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che lo ha trasportato in codice rosso al pronto scorccorso dell’ospedale policlinico San Martino. Del caso si sono interessati anche i carabinieri.

