Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco vince il derby in casa del Quinto per 10-14 con cinque reti di Di Fulvio e continua la sua marcia in testa alla classifica a braccetto con il Brescia. Alle piscine di Albaro i campioni d’Italia celebrano l’ex Matteo Aicardi, premiato dal presidente Maurizio Felugo con una targa per i suoi dodici anni a Recco.

