Piazza Bacigalupi sotto la lente d’ingradimento, divieto di sosta fino al 4 aprile

Con ordinanza odierna il Comune di Lerici ha prolungato il divieto di sosta con rimozione coatta, nel parcheggio di

Piazza Bacigalupi, dal 14 febbraio al 4 aprile 2025. Il provvedimento viene adottato per consentire di ultimare i lavori di perforazione e sondaggio da parte di Ecocantieri nonché per l’esecuzione di misure piezometriche con freatimetro in foro. Si tratta di operazioni che vengono realizzate per conto dell’ente in vista della progettazione del parcheggio in struttura che l’amministrazione comunale ha in agenda.

