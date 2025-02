Punta Chiappa: tre cani fuggiti da villa sbranano capra e agnellino

Da Pia Bozzo

Buona sera, sono a segnalarvi che oggi tre cani di proprietà del (Omissis) che vive nella casa località Barachè, sono scappati dal recinto della proprietà e sono scesi in zona Scogli Grossi ed hanno macellato una capra e l’agnellino, terrorizzandone un’altra che ancora non riesce a tornare a terra dallo scoglio su cui si è rifugiata.

Dell’avvenimento sono stati avvertiti i Carabinieri, la Polizia Municipale di Camogli ed Ente Parco, evidenziando la pericolosità di questi cani per le persone.

Tempo addietro avevamo già segnalato il problema al proprietario. Tutte le volte che passiamo davanti alla casa siamo spaventati da questi cani che abbaiano e ringhiano lungo tutto il percorso della recinzione prospicente la strada di pubblico passaggio, abbiamo il timore che possano uscire dalla recinzione ed aggredire.

» leggi tutto su www.levantenews.it