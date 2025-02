San Valentino allo Shake con la band “Rema”

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, lo Shake Club di Via Valdilocchi ospiterà il progetto artistico Rema, con inizio alle ore 22. Rema nasce nel 2018, tra le reti da pesca del porticciolo di Lerici, un paese di mare del levante ligure, nel Golfo dei poeti, dove Michele Grillo, chitarrista autodidatta, decide di dedicare un brano al padre pescatore, sentendo la necessita di trattenere le evocative immagini vissute a bordo della sua barca da pesca e ringraziarlo per l’energia trasmessa attraverso il suo singolare stile di vita, in un contesto non sempre semplice.

Così “Pescatore sognatore” diventa l’incipit del progetto cantautoriale Rema, che prende la forma di una band. La formazione attuale e composta da Michele Grillo, voce e chitarra, la violoncellista Maddalena Minasi, Marcello Selo alle percussioni e batteria, Laura Perutelli al basso, Dario Cambiaso alla chitarra elettrica ed Emma Cortis voce e cori.

Questa manciata di amici, un pizzico di swing, due pizzichi di reggae, un tocco di bossa e tanta farina d’autore sono gli ingredienti della ricetta sonora Rema, il tutto amalgamato dai testi cantati in italiano, con parole che, partendo da un’intima introspezione, fuoriescono di getto dall’autore in maniera tanto diretta quanto poetica, creando nitide immagini dai colori mediterranei.L’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci.

