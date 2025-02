Sanità, Basso (PD): “Liguria peggior regione del Nord per mobilità sanitaria”

Regione. “I dati del Report GIMBE sulla mobilità sanitaria interregionale nel 2022 certificano un quadro allarmante per la Liguria: siamo la Regione con il peggior saldo sanitario del Nord Italia, con un passivo di 74,6 milioni di euro. Questo significa che sempre più liguri sono costretti a cercare cure fuori Regione, in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, con costi economici, sociali e psicologici insostenibili. Un dato che dimostra, in modo inequivocabile, il progressivo indebolimento del nostro sistema sanitario pubblico regionale”, dichiara il senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso.

“Quello che emerge con forza dal report GIMBE – prosegue Basso – è che la Liguria sta vivendo la stessa crisi sanitaria che caratterizza il Mezzogiorno d’Italia. Esattamente come accade nelle Regioni del Sud, anche qui si registra un’elevata mobilità passiva, con una fuga crescente di pazienti e risorse economiche. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto continuano ad attrarre pazienti e fondi, mentre la Liguria si ritrova in un circuito vizioso in cui le difficoltà strutturali del sistema sanitario regionale alimentano ulteriori squilibri. Il problema è ancora più grave se si considera che il dato complessivo della Liguria è parzialmente mitigato dalla presenza di alcune strutture di eccellenza specialistiche, come l’Ospedale Gaslini, che contribuisce a compensare, almeno in parte, il drammatico deficit complessivo della Regione. Questo significa che il bilancio sanitario della Liguria è addirittura ancora più disastroso”.

