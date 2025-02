‘Santa’: concorso scolastico su Marconi, vincono due classi ex aequo

Dai servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure

In occasione del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi l’ Associazione Marinai d’Italia – Gruppo “Dario Gardella”, il Museo del Mare di Santa Margherita Ligure e la Lega Navale Italiana – Sez. di S. Margherita Ligure, il 12 novembre 2024 organizzarono una giornata culturale promossa e patrocinata dal Comune di S. Margherita Ligure per ricordare e far conoscere, soprattutto ai giovani, la storia e la figura di questo grande scienziato che condusse diversi dei suoi importantissimi esperimenti nel Golfo del Tigullio.

» leggi tutto su www.levantenews.it