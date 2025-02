Taglio fondi tpl, sindacati incontrano gli assessori Casati e Gagliardi: “Si riunisca il tavolo permanente e si recuperino risorse”

Si è svolto oggi l’incontro tra le organizzazioni sindacali e gli assessori comunali Kristopher Casati e Manuela Gagliardi per affrontare il tema dei tagli regionali al finanziamento del trasporto pubblico locale spezzino. “Un incontro reso necessario dalla drastica riduzione dei fondi destinati alla provincia spezzina dal fondo nazionale trasporti 2024 che sono passati dal 12,3% al 4,4%, con una perdita di 400 mila euro solo per il 2024, su un totale di 6 milioni di euro per il 2024, e con 12 milioni di euro stimati per il 2025”.

Al tavolo erano presenti Luca Comiti (Cgil), Stefano Bettalli (Filt Cgil), Francesco Tartarini (Fit Cisl), Marco Furletti (Uil) e Giuseppe Ponzanelli (Uil Trasporti), insieme alle Rsa di Atc, che hanno espresso forte preoccupazione per le ricadute di questi tagli sul servizio e sull’occupazione. “Abbiamo chiesto con fermezza che si individuino risorse per il 2025, affinché si evitino ulteriori penalizzazioni per lavoratori e cittadini – hanno dichiarato i sindacalisti – riteniamo grave l’assenza all’incontro del sindaco e Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, considerata l’importanza del tema per il territorio. La questione del trasporto pubblico locale non può essere affrontata senza il coinvolgimento diretto della massima autorità comunale e provinciale”.

Gli assessori hanno garantito che l’amministrazione comunale avvierà un confronto con la Regione Liguria e ci sarà un aggiornamento nei prossimi giorni. “Chiediamo che venga istituito un tavolo permanente per monitorare la situazione e trovare soluzioni concrete per il recupero dei fondi necessari a garantire un servizio adeguato alla cittadinanza. Come sindacati non escludiamo iniziative di mobilitazione qualora non si trovassero soluzioni per questa vicenda” Hanno concluso le organizzazioni sindacali.