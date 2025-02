Tursi blocca definitivamente la Ztl in centro, Gambino: “Non è un addio ma un arrivederci”

Genova. Il Comune manda in soffitta la Ztl in centro tra piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma. Ad annunciare la decisione definitiva è l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino, a margine della presentazione della scheda Genova2030 di Legambiente sulla mobilità urbana, mentre volge al termine l’ultima settimana dei saldi invernali che aveva già visto una sospensione della sperimentazione sui weekend avviata più di un anno fa dalla giunta Bucci.

“La faremo quando ci saranno le condizioni. Per avere una Ztl – spiega l’assessore – servono una serie di agevolazioni e infrastrutture che permettano di arrivare comodamente in centro. Se i commercianti lamentano un danno economico, noi dobbiamo valutarlo. Per me l’ideale sarebbe una pedonalizzazione, ma i mezzi pubblici devono poter passare. Quando sarà realizzata la stazione della metropolitana a Corvetto e avremo più parcheggi, anche grazie a quelli recuperati all’Acquasola, si potrà avviare una trattativa con le associazioni di categoria”.

