Val di Vara, al via corso gratuito di Inglese turistico di prima accoglienza

Aprono le iscrizioni al corso di Inglese turistico di prima accoglienza rivolto ai cittadini e agli operatori turistici della Val di Vara. L’iniziativa rientra nell’Intervento 2.1 della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne

della Liguria ed è finanziata con fondi nazionali destinati al rafforzamento delle competenze locali.

Dettagli del corso:

● Durata: 15 ore, suddivise in 8 incontri

● Avvio 1ª edizione: 19 Febbraio 2025

● Orario: ogni mercoledì dalle 15:00 alle 17:00

● Sede: scuola media di Brugnato

● Costo: gratuito per i residenti e gli operatori che svolgono la propria attività in uno dei comuni della Val di Vara.

● Requisito di accesso: conoscenza base dell’inglese (livello A2 QCER)

● Numero massimo di partecipanti: 20

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti. In caso

di richieste superiori alla disponibilità verrà data priorità al livello di inglese posseduto, al fine di ottimizzare e uniformare le attività di formazione; a parità di livello linguistico, verrà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Iscrizioni entro lunedì 17 febbraio (QUI il form per iscriversi).

