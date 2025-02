Via Terpi, il versante si muove. Massi e fango cadono dalla scarpata: interdetto un parcheggio

Genova. Ancora dissesto per via Terpi, la strada collinare di Molassana che collega la vallata con Sant’Eusebio. Dopo le piogge di questi giorni, infatti, la scorsa notte il terreno del versante sotto i palazzi è tornato a muoversi con il distacco di massi e fango, mettendo in allarme il quartiere.

Allertati, i vigili del fuoco hanno fatto le verifiche del caso del versante che insiste sull’area del cantiere aperto proprio per la messa in sicurezza idraulica del zona che da un lato sostiene i palazzi della via e dall’altro incombe sull’area dell’ex macello, ora mercato del pesce.

