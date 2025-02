A Vezzano torna il premio Letterario “Mario Tobino”

Anche in questo 2025 il Comune di Vezzano Ligure organizzerà il premio “Mario Tobino” giunto ormai alla sua tredicesima edizione. La manifestazione culturale, che ha visto l’inizio nel 2000 e presenta cadenza biennale, è dedicata alla memoria del Dottor Mario Tobino, medico psichiatra, scrittore e poeta di madre vezzanese, che si è dedicato con tutte le sue forze alle sofferenze dei soggetti con disturbi mentali, proseguendo contemporaneamente la sua attività di letterato e raggiungendo una notorietà sempre più vasta con numerosi riconoscimenti.

Il premio presenta le sezioni poesia (a tema libero), narrativa e teatro con argomento “la realtà virtuale: rifugio o prigione”, ragazzi e bambini (a tema libero). I partecipanti possono concorrere con i propri elaborati ad una o più delle sezioni, descritte in dettaglio nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune (http://www.comune.vezzanoligure.sp.it). Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 16 maggio 2025.

Una giuria qualificata, che verrà nominata successivamente con atto del Responsabile dell’Ufficio Comunale competente, sceglierà tra tutti gli elaborati pervenuti quelli ritenuti meritevoli di essere premiati durante la cerimonia conclusiva prevista per sabato 18 ottobre 2025. In tale sede verrà consegnato anche un premio alla carriera ad un autore della Lunigiana Storica che appartenga alla sezione poesia.

Per maggiori dettagli, oltre a consultare il bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune, è possibile contattare l’Area Amministrativa al numero telefonico 0187993123 e/o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.vezzanoligure.sp.it

Il Comune “ringrazia inoltre la Fondazione Mario Tobino Ets per la concessione, con riferimento anche all’edizione dell’anno in corso, del patrocinio all’iniziativa, la quale rappresenta un importante e significativo appuntamento nel calendario degli eventi vezzanesi, riuscendo a mantenere un alto livello culturale”.

